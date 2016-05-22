У Росії зазначили неминучість підвищення пенсійного віку

Мінекономрозвитку РФ готує пропозиції щодо підвищення пенсійного віку до 63 або 65 років для обох статей, повідомляє Прайм з посиланням на доповідь голови російського МЕР Олексія Улюкаєва.

"Як випливає з тексту доповіді, міністерство вважає підвищення пенсійного віку необхідним заходом "не стільки з точки зору збалансованості пенсійної системи, скільки для продовження періоду продуктивного життя майбутніх пенсіонерів та зниження дефіциту трудових ресурсів на ринку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в російському відомстві переконані, що відчутного внеску до підвищення потенційного зростання економіки країни можна досягти лише за умови зниження природного рівня безробіття до 4-4,5%. На даний час Мінекономрозвитку очікує рівень безробіття за підсумками року на рівні 5,8%.

Також міністерство вважає за необхідне вдосконалювати механізми трудової міграції та проводити більш активну політику в області зайнятості.

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"За даними Мінекономрозвитку, в результаті демографічних хвиль Росія протягом найближчих років втрачатиме по 200-300 тисяч економічно активного населення щорічно. Дана тенденція переломиться тільки в середині двадцятих років", - резюмує видання.