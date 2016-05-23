У Франції викрили російські телеканали в спотворенні інформації

Програма вийшла у неділю, 22 травня, пише Дождь.

Так, пропагандист Кремля Дмитро Кисельов у підводці до сюжету заявляє тему матеріалу — євроскептики на прикладі Франції. Ведучий Le Petit Journal неодноразово зазначає, що заявленою темою сюжету є критика політики Євросоюзу у Франції.

Далі в програмі показуються по порядку відрізки з сюжету «Вестей недели». Матеріал починається з кадрів масових протестів проти трудової реформи у Франції. Манифестації закінчилися масовими погромами і бійку з поліцейськими.

Читайте такожУ Франції проходять протести через зміни трудових законів - BBC

Потім у сюжеті програми Кисельова йде розмова про мігрантів і про те, як французи їх бояться і не хочуть пускати в свою країну. А потім деякі французькі політики висловлюються про необхідність взаємодії Франції з Росією. Ведучий Le Petit Journal відзначає, що в сюжеті про евроскептиків заявлена тема матеріалу жодного разу не піднімалася.

Репортери Le Petit Journal знайшли героїв сюжету «Вестей недели» і запитали, чи дійсно вони говорили те, що було озвучено в матеріалі. Виявилося, що їх слова були погано перекладені, а окремі цитати навіть повністю вигадані, розповіли герої сюжету.

При цьому, зв'язатися з представниками самого каналу "Росія 24", щоб отримати пояснення, французьким журналістам не вдалося.

Раніше УНІАН повідомляв, що в мережі з'явилося відео, як кореспондентці кремлівського пропагандистського каналу Russia Today під час репортажу про протести в Парижі невідомий у масці дав ляпаса.