Корпусу миру США дозволили працювати у В'єтнамі
США і В'єтнам після 10 років переговорів підписали договір про доступ американського Корпусу миру в країну. Документ дозволить добровольцям із США викладати у В'єтнамі англійську мову.
Підписання відбулося під час візиту президента Барака Обами в країну, передає Бі-бі-сі. З боку США документ підписала директор Корпусу миру Керрі Хесслер-Дбав, з боку В'єтнаму - посол у США Фам Куанг Вінь.
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Держсекретар Джон Керрі, який у 1968 році брав участь у війні США з В'єтнамом, констатував, що відносини країн нормалізувалися. "Це нормально, що Корпус миру отримає можливість розвиватися, що сюди зможуть приїхати молоді американці, і не тільки молоді, щоб викладати англійську мову в Ханої і Хо Ши Міні. Це наступний крок у розвитку відносин між В'єтнамом і США", - додав він.
У неділю президент США Барак Обама прибув у В'єтнам з триденним візитом, мета якого - зміцнення економічних зв'язків з цим новим союзником США і регіональним суперником Китаю.
Це третій візит чинного президента США до В'єтнамуза сорок з гаком років, що минули після в'єтнамської війни.
У понеділок США повністю зняли введену в 1984 році заборону на продаж В'єтнаму зброї та військового обладнання.