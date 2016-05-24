Обама у В'єтнамі відвідав звичайний ресторан і скуштував фірмову локшину

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Американський президент за низеньким столиком скуштував традиційну в'єтнамську локшину разом із відомим шеф-кухарем Ентоні Бурденом. За вечерю на двох чоловіки заплатили всього шість доларів.

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Після трапези президент США вийшов до натовпу людей, які зібрались біля ресторану.

Зазначається, що вже вдруге за час візиту, Обама привертає до себе неабиякий інтерес. Напередодні він вже заявив про зняття майже півстолітнього ембарго на постачання летального озброєння країні.