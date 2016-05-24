Обама у В'єтнамі відвідав звичайний ресторан і скуштував фірмову локшину
03:01, 24 травня 2016Світ
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Президент США Барак Обама в рамках свого візиту до В'єтнаму відвідав звичайний ресторан, де скуштував фірмову ханойську локшину.
Обама скуштував традиційну в'єтнамську локшину / фото: twitter.com/Bourdain
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Американський президент за низеньким столиком скуштував традиційну в'єтнамську локшину разом із відомим шеф-кухарем Ентоні Бурденом. За вечерю на двох чоловіки заплатили всього шість доларів.
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REUTERS
Після трапези президент США вийшов до натовпу людей, які зібрались біля ресторану.
Зазначається, що вже вдруге за час візиту, Обама привертає до себе неабиякий інтерес. Напередодні він вже заявив про зняття майже півстолітнього ембарго на постачання летального озброєння країні.
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