Періс Хілтон почала боротьбу за пост президента США

У вівторок на сайті funnyordie.com з`явився відеоролик, в якому Періс Хілтон коротко представила основні пункти своєї "передвиборчої програми" як кандидата на пост президента США.

Опублікований ролик є своєрідною відповіддю актриси на використання її образу Джоном Маккейном в його передвиборчому відео "Знаменитість", в якому той порівняв з нею Барака Обаму. Хілтон, яка позує перед камерою в купальнику, називає Маккейна "сивим стариганом" і дякує йому за те, що він включив її в свій передвиборчий ролик, таким чином зробивши їй послугу і надавши підтримку, повідомляє Лента.ру.

Потім Хілтон висловлює свій погляд на перспективи політики США у галузі енергетики, пропонуючи об`єднати деякі пункти програм Маккейна і Обами, створивши з них якийсь "гібрид", який дозволить США знайти енергетичну незалежність і забезпечити нові робочі місця.

Своїм віце-президентом Періс Хілтон має намір зробити співачку Ріанну, а Білий дім – у разі перемоги – актриса збирається перефарбувати в рожевий колір.

Ролик "Знаменитість", що з`явився в інтернеті близько тижня тому, випустив передвиборчий штаб Джона Маккейна. У ньому Маккейн поставив Барака Обаму в один ряд з Періс Хілтон і Брітні Спірс, фактично представивши його в образі суперзірки. Ролик викликав незадоволення Хілтон і її батьків – вони підтримують республіканців, - а Обама випад Маккейна проігнорував.