Силовики проводять антитерористичну операцію в Парижі
15:07, 26 травня 2016Світ
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У Парижі в четвер триває операція із затримання підозрюваного в тероризмі.
REUTERS
Про це пише Європейська правда з посиланням на BFMTV.
Поліція підозрює, що розшукуваний повернувся з Сирії, де воював на боці терористичних угруповань.
Як повідомили джерела в поліції, обшуки проходять в четвертому окрузі столиці Франції.
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Правоохоронці зазначають, що у підозрюваного є при собі перцевий газ.
Як відомо, 13 листопада 2015 року три скоординованих групи терористів здійснили серію терактів в Парижі, в результаті яких загинули 130 осіб.
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