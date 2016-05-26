Силовики проводять антитерористичну операцію в Парижі

15:07, 26 травня 2016
Світ
919 0

У Парижі в четвер триває операція із затримання підозрюваного в тероризмі.

REUTERS

Про це пише Європейська правда з посиланням на BFMTV.

Поліція підозрює, що розшукуваний повернувся з Сирії, де воював на боці терористичних угруповань.

Як повідомили джерела в поліції, обшуки проходять в четвертому окрузі столиці Франції.

Читайте такожУ Бельгії затримано чотирьох підозрюваних у підготовці терактів

Правоохоронці зазначають, що у підозрюваного є при собі перцевий газ.

Як відомо, 13 листопада 2015 року три скоординованих групи терористів здійснили серію терактів в Парижі, в результаті яких загинули 130 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter