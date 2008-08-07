Південна Осетія обіцяє до обіду відбити зайняті грузинами висоти

Південна Осетія у разі продовження обстрілу почне займати висоти, на яких знаходяться грузинські формування, заявив президент невизнаної республіки Едуард Кокойти. «Ми готові припинити спроби анексії нашої території, і ми їх не тільки припинимо, а якщо грузинська сторона не виведе всі свої озброєні формування, то, як ми обіцяли раніше, ми почнемо їх вичищати», - заявив Кокойти журналістам у четвер вранці, повідомляє РІА «Новости».

Кокойти назвав «бандитськими» грузинські формування. «Якщо стрілянина не припиниться найближчим часом, якщо грузинська сторона не прислухається до думки миротворців, то ми почнемо почнемо «вичищати» деякі висоти», - сказав лідер невизнаної республіки.

«У нас все готово, підрозділи чекають наказу головнокомандуючого», - повідомив Кокойти. За його інформацією, грузинська сторона вже готова йти на переговори у форматі, визнаному міжнародним співтовариством.

«Але якщо провокації триватимуть, то чергові висоти ми займатиме вже сьогодні до обіду. Сил і засобів вистачає», - підкреслив Кокойти.

Газета.ру