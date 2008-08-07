Південна Осетія обіцяє до обіду відбити зайняті грузинами висоти
09:22, 07 серпня 2008Світ
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Кокойти: сил і засобів вистачає
|Едуард Кокойти
Кокойти назвав «бандитськими» грузинські формування. «Якщо стрілянина не припиниться найближчим часом, якщо грузинська сторона не прислухається до думки миротворців, то ми почнемо почнемо «вичищати» деякі висоти», - сказав лідер невизнаної республіки.
«У нас все готово, підрозділи чекають наказу головнокомандуючого», - повідомив Кокойти. За його інформацією, грузинська сторона вже готова йти на переговори у форматі, визнаному міжнародним співтовариством.
«Але якщо провокації триватимуть, то чергові висоти ми займатиме вже сьогодні до обіду. Сил і засобів вистачає», - підкреслив Кокойти.
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