Опитування: більшість росіян не сподіваються на зміни на краще

Як свідчить опитування, проведене Всеросійським центром вивчення громадської думки, в травні цього року лише 37% респондентів заявили, що справи в країні йдуть у правильному напрямку. Цей показник знаходиться на низькому рівні з початку року. У травні 2015 року в цьому були впевнені 49% респондентів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За рік значно зросла кількість тих, хто не згоден з проведеним курсом. У травні цього року про це заявив 21% респондентів проти 12% у травні 2015-го і 9% у травні 2014 року.

33% респондентів назвали нинішній економічний стан країни поганим. На початку цього року так відповіли 40% респондентів, а в травні минулого року - 21%.

Читайте такожАналітики дослідили деградацію економіки Росії за 16 років правління Путіна (графіки)

Трохи більше половини опитаних назвали нинішнє економічне становище Росії середнім, а всього 11% - хорошим.

Чверть росіян заявили, що їх не влаштовує життя, яку вони ведуть, приблизно стільки ж задоволені життям лише частково.

Читайте такожЛише 7% росіян вважають суд над Савченко показовою розправою - опитування

При цьому 48% опитаних стверджують, що їх в життя все влаштовує. Рік тому невдоволення життям висловлював приблизно кожен п'ятий росіянин.

На зміни до кращого більшість росіян не сподіваються. Так, 41% респондентів вважає, що їхня родина буде через рік жити так само, як зараз. 17% очікують, що зміни будуть лише до гіршого. Трохи більше чверті опитаних чекають змін на краще.