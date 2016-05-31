Дослідження: 46 мільйонів людей у світі перебувають у рабстві

Про це свідчать результати дослідження Global Slavery Index фонду Walk Free Foundation, передає українська редакція "Німецької хвилі". Ці люди є жертвами торгівлі людьми, примусової праці, сексуальної експлуатації тощо.

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Кількість сучасних рабів у світі порівняно з минулорічними даними зросла на 28%. Представники фонду пов'язують це з удосконаленням дослідницької методології. В рамках цьогорічного дослідження було проведено 42 тис. інтерв'ю.

Згідно з Global Slavery Index, найбільше сучасних рабів в Індії - 18,3 млн осіб. У цій країні поширеним є боргове рабство.

Велика кількість рабів проживає у Китаї, Пакистані та Бангладеш. Найбільший відсоток невільників до загальної кількості населення країни дослідники виявили у КНДР - 5% північних корейців залучені до примусової праці. Загалом в Азії нараховують 58% рабів світу.

Понад 1,2 млн осіб є жертвами рабства в Європі. Серед них - жертви торгівлі людьми, примусової праці та шлюбу і сексуальної експлуатації. 65% з них є громадянами ЄС, більшість - зі Східної Європи.

Як зазначила виконавчий директор з глобальних досліджень організації Фіона Давид, зростання показників пов'язане також зі зростаючою міграцією. За її словами, мігранти стають все більш уразливими перед торгівлею людьми та кримінальною експлуатацією.