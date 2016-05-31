Держдеп США попередив туристів про загрозу терактів у Європі цього літа

Особливу увагу в повідомленні приділяється чемпіонату Європи з футболу, який пройде у Франції з 10 червня по 10 липня, католицькому Всесвітньому дню молоді, проведення якого заплановане в Польщі на кінець липня, повідомляє РБК.

Під час проведення футбольного чемпіонату в якості потенційних цілей для терористів Держдеп назвав стадіони, фанзони і місця масового перегляду матчів у Франції і по всій Європі. Відзначається, що небезпека зберігається при відвідуванні масштабних спортивних заходів та місць масового скупчення людей по всій Європі.

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У Франції діє режим надзвичайного стану, введений після минулорічних терактів у Парижі. Він продовжений до 26 липня, щоб охопити період велогонки Tour de France в період з 2 по 24 липня.

З'їзд молодих католиків, приурочений до Всесвітнього дня молоді, який пройде в Кракові з 26 по 31 липня. На ньому очікується до 2,5 млн осіб. В період з 4 липня по 2 серпня Польща посилить прикордонний контроль, і на всій території країни будуть проводитися перевірки паспортів та огляди з метою забезпечення безпеки.

Дане попередження дійсне по 31 серпня, відзначає Держдепартамент.