Зникнення літака EgyptAir: у Середземному морі зафіксували ймовірний сигнал "чорних скриньок"

Про це повідомили у Міністерстві цивільної авіації Єгипту, передає РБК з посиланням на AP.

Як передає агентство, відомство посилається на заяву комітету з розслідування авіакатастрофи, в якій уточнюється, що сигнал виявило судно "Леополіс". У ньому також вказується, що до пошукової операції до кінця цього тижня приєднається ще один корабель — "Джон Летбридж", пов'язаний з пошуковою компанією Deep Ocean Search.

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Зона пошуків уламків літака і його чорних скриньок була скорочена до п'ятикілометрової області у Середземному морі.

Як повідомляв УНІАН, літак A320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс з Парижа в Каїр, зазнав аварії рано вранці 19 травня. Літак, на борту якого перебували 66 осіб,впав у Середземне море.

За попередніми даними, перед тим, як літак втратив висоту, на його борту виникло задимлення. Що стало причиною задимлення, не встановлено.