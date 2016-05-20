Знайдені уламки не належать зниклому літаку EgyptAir

Про це повідомив глава Комітету повітряної безпеки Греції Афанасіос Бинос, повідомляє РБК з посиланням на Le Figaro.

«Зараз аналіз виявлених уламків вказує, що вони не належать літаку. Мій єгипетський колега на момент нашої останньої з ним бесіди також мені підтвердив, що не доведено, що ці уламки належать зниклому рейсу EgyptAir», — сказав Бинос. «Те, що було виявлено — це шматок дерева і шматки тканини, які не належать літаку», — додав він.

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Віце-президент EgyptAir Ахмед Адель також підтвердив CNN, що уламки, знайдені четвер в Середземному морі, які не належать зниклому літаку. «Ми помилилися. Ми встановили, що знайдені уламки не є частиною нашого літака. Пошукова операція триває», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що уламки пасажирського літака рейсу MS804 авіакомпанії EgyptAir знайшли неподалік грецького острова Карпатос. Про це заявляли в авіаційному управлінні Єгипту.