Незаконні перевізники пропонують мігрантам новий маршрут до країн ЄС

Про це повідомили у грецькій прикордонній службі, передає українська редакція "Німецької хвилі". За її даними, напередодні на Криті були виявлені 113 громадян різних країн Близького Сходу, з них 33 дітей. Люди потрапили на острів після аварії їхнього човна, який прямував з Туреччини.

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Наприкінці минулого тижня грецькі прикордонники поблизу Криту врятували ще 65 мігрантів, човен яких зазнав аварії біля східного узбережжя острова. Як пояснили грецьким прикордонникам ці люди, їхні човни вирушили з Туреччини, і перевізники обіцяли доставити їх до Італії.

У поліції острова Крит повідомили, за підозрою у контрабанді біженців затримані двоє чоловіків, які походять з Хорватії та Чорногорії. Поліція припускає, що транснаціональні злочинні угруповання проклали новий маршрут для доставки мігрантів до Європи - з Туреччини повз Крит до Італії.