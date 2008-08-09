Джордж Буш зробив спеціальну заяву

Президент США Джордж Буш, який перебуває у Пекіні, виступив у суботу зі спеціальною заявою з приводу конфлікту в Південній Осетії, передає Reuters. За словами Буша, «він глибоко стурбований ситуацією в Грузії». Як вважає американський президент, вихід військових дій за межі Південної Осетії знаменує собою небезпечну стадію ескалації конфлікту. «Росія бомбить регіони, що знаходяться далеко від Південної Осетії», заявив американський лідер.

Президент США закликав Росію поважати територіальну цілісність Грузії, а також припинити бомбардування її території. На думку Буша, російські і грузинські власті повинні вдатися до міжнародного посередництва у вирішенні конфлікту.

Газета.ру