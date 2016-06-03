Визнання геноциду вірмен Бундестагом: турецька поліція оточила німецьке генконсульство у Стамбулі

Перекрита вулиця, що прилягає до будівлі, у район доправлені водомети, повідомляє DW з посилання на агентство dpa.

Зазначені заходи вжиті через те, що кілька десятків осіб провели акцію протесту біля будівлі консульства у Стамбулі. Вони виступили проти резолюції німецького Бундестагу, у якій масове винищення вірмен в Османській імперії у часи Першої Світової війни називається геноцидом. Повідомляється, що в Анкарі таких протестів не було.

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Нагадаємо, що 2 червня депутати німецького Бундестагу ухвалили резолюцію, в якій названі геноцидом масові вигнання та вбивства вірмен в Османській імперії у 1915-1918 роках.

У відповідь Анкара відкликала свого посла з Берліна.