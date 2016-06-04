В Орегоні зійшов з рейок і загорівся поїзд, що перевозив нафту (відео)

Аварія сталася в 110 км від Портленда, поряд з Ущелиною річки Колумбія, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На місці аварії в небо піднявся стовп чорного диму.

За даними лісової інспекції Орегона, з рейок зійшли вісім вагонів поїзда, а один з них загорівся.

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Автострада 84, що проходить поруч з місцем аварії, закрита, а в радіусі півмилі (0,8 км) проводиться евакуація, повідомляє Ассошіейтед Прес.

За даними Рейтер, була евакуйована школа в місті Мосьер, яке також знаходиться поруч з місцем аварії.

Поки про жертви або поранених не повідомляється.