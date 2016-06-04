В Орегоні зійшов з рейок і загорівся поїзд, що перевозив нафту (відео)

02:34, 04 червня 2016
Світ
320 0

У США в штаті Орегон з рейок зійшов поїзд, що перевозив нафту, на місці аварії почалася пожежа.

oregonlive.com

Аварія сталася в 110 км від Портленда, поряд з Ущелиною річки Колумбія, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На місці аварії в небо піднявся стовп чорного диму.

За даними лісової інспекції Орегона, з рейок зійшли вісім вагонів поїзда, а один з них загорівся.

Читайте такожУ Вашингтоні перекинувся потяг з хімікатами

oregonlive.com

Автострада 84, що проходить поруч з місцем аварії, закрита, а в радіусі півмилі (0,8 км) проводиться евакуація, повідомляє Ассошіейтед Прес.

За даними Рейтер, була евакуйована школа в місті Мосьер, яке також знаходиться поруч з місцем аварії.

Поки про жертви або поранених не повідомляється.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter