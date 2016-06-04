В Орегоні зійшов з рейок і загорівся поїзд, що перевозив нафту (відео)
02:34, 04 червня 2016Світ
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У США в штаті Орегон з рейок зійшов поїзд, що перевозив нафту, на місці аварії почалася пожежа.
На місці аварії почалася пожежа / oregonlive.com
Аварія сталася в 110 км від Портленда, поряд з Ущелиною річки Колумбія, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
На місці аварії в небо піднявся стовп чорного диму.
За даними лісової інспекції Орегона, з рейок зійшли вісім вагонів поїзда, а один з них загорівся.
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oregonlive.com
Автострада 84, що проходить поруч з місцем аварії, закрита, а в радіусі півмилі (0,8 км) проводиться евакуація, повідомляє Ассошіейтед Прес.
За даними Рейтер, була евакуйована школа в місті Мосьер, яке також знаходиться поруч з місцем аварії.
Поки про жертви або поранених не повідомляється.
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