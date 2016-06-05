У Франції невідомі обстріляли туристичний автобус, є поранені
17:45, 05 червня 2016Світ
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Невідомі обстріляли автобус з чеськими туристами на південному сході Франції, внаслідок чого 6 пасажирів, включаючи школярів отримали легкі поранення від попадання осколків скла, одна людина постраждала серйозно.
REUTERS
Прокурор міста Валанс, де стався інцидент, Алекс Перрен повідомив, що автобус з туристами повертався додому з Іспанії, передає "ЄвроПравда" з посиланням на AP.
Читайте такожФранція застосує новітню технологію для боротьби з дронами під час Євро-2016За його словами, під обстріл потрапило переднє та заднє скло автобуса.
Наразі поліція не затримала жодного підозрюваного та не має інформації щодо мотивів.
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