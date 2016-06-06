"Поважає тільки силу": генерал США заявив про необхідність домогтися не символічного, а реального стримування РФ

Про це заявив командувач сухопутними силами США в Європі генерал Бен Ходжес, передає Delfi.

"Я не буду спекулювати на темі рішень, які будуть прийняті (на саміті НАТО) щодо посилення присутності союзників, але хочу сказати, що я і сам радив, і вважаю, що потрібно домогтися реального стримування. Не символічного, а реального стримування", - сказав Ходжес.

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За словами генерала, Росія потрібна міжнародному співтовариству, однак зараз неможливо співпрацювати, тому що ця країна "поважає тільки силу".

"Для стримування потрібні реальні потужності, реальні бойові організації, які б змусили будь-якого потенційного противника сказати, що "у нас може не вийти", або "ми не хочемо це робити, тому що втрати будуть дуже великі", - сказав Ходжес.