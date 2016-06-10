Fiat відкликав інструкцію до автомобілів через звинувачення в сексизмі

Буклет про те, як "отримати задоволення від автомобіля", видавався разом із звичайною інструкцією кожному покупцеві, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У секції "Другий пілот" була, серед іншого така рекомендація: "Якщо жінка одягнена в дуже коротку спідницю, ми радимо выдправити її на заднє сидіння, щоб зберегти концентрацію".

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Крім того, "якщо спідниця не так вже й коротка, але ви схильні до флірту, жінці теж потрібно сидіти позаду", радила інструкція.

Керівництво було піддано різкій критиці групами, що захищають права жінок. На сторінці однієї з таких груп у "Фейсбуці" витяги з жартівливої інструкції супроводжувалися коментарем: "Збірка стереотипних і жіноненависницьких ідей".

Представник Fiat в Аргентині вже приніс вибачення, зазначивши, що автори посібника не хотіли образити жінок.

В кінці травня хвилю протесту в соцмережах викликала поява в китайських провінціях Чжецзян і Цзянси дуже широких паркувальних місць, які, за задумом влади, повинні полегшити паркування жінкам.