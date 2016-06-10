У Марселі сталися перші сутички на Євро-2016 (фото, відео)

08:42, 10 червня 2016
Світ
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У французькому Марселі сталися перші сутички на Євро-2016.

Марсель / twitter.com/Simon_Rowntree

Англійські футбольні фани побилися з місцевими, повідомляє ТСН.

П'яні вболівальники у пабі посварилися з французами, почали жбурляти стільцями, у хід пішли навіть кулаки.

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Розбороняти їх приїхала поліція, проте фани всі заклики вгамуватися ігнорували. Поліції довелося застосувати силу та сльозогінний газ.

Марсель / twitter.com/Simon_Rowntree

Як відомо, сьогодні у Франції стартує Чемпіонат Європи з футболу 2016 року.

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