Серія терактів у казахстанському Актобе: ЗМІ показали відео штурму квартири терористів
12:37, 10 червня 2016Світ
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Сьогодні правоохоронці штурмували квартиру, в якій знаходились причетні до терактів в Актобе.
Казахстан, Актобе / Фото Tengrinews.kz
У мережі з'явився запис сьогоднішньої штурмової операції казахських правоохоронців в Актобе. Знятий очевидцями ролик показав місцевий портал Tengrinews.
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Як повідомлялося, сьогодні в Актобе спецназ вступив у бій з групою, яка засіла в одній з міських квартир. В ході переговорів підозрювані в терактах відмовилися добровільно здатися і відкрили вогонь.
"Подальші спроби схилити їх до здачі зброї результатів не дали. Проведеним силами спецназу штурмом чотири терористи, що перебували у квартирі, знищені", - йдеться в повідомленні.
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