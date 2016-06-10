Серія терактів у казахстанському Актобе: ЗМІ показали відео штурму квартири терористів

У мережі з'явився запис сьогоднішньої штурмової операції казахських правоохоронців в Актобе. Знятий очевидцями ролик показав місцевий портал Tengrinews.

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Як повідомлялося, сьогодні в Актобе спецназ вступив у бій з групою, яка засіла в одній з міських квартир. В ході переговорів підозрювані в терактах відмовилися добровільно здатися і відкрили вогонь.

"Подальші спроби схилити їх до здачі зброї результатів не дали. Проведеним силами спецназу штурмом чотири терористи, що перебували у квартирі, знищені", - йдеться в повідомленні.