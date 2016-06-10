У Китаї вимагають заборонити фестиваль собачого м'яса

Активісти зібрали вже 11 мільйонів підписів під петицією з вимогою заборони, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Фестиваль має відбутися наприкінці червня в місті Юйлинь, на півдні країни.

Читайте такожАмериканські волонтери врятували понад 200 собак з м'ясної ферми у Південній Кореї

Традиція вживання в їжу м'яса собак налічує сотні років у Китаї, Південній Кореї та інших країнах цього регіону.

Однак в останні роки в країні зростає кількість прихильників заборони на поїдання деяких традиційних для Китаю страв.

Часто деякі захисники тварин навіть купують собак, щоб врятувати їх від поїдання.