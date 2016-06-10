У Китаї вимагають заборонити фестиваль собачого м'яса
19:21, 10 червня 2016Світ
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Захисники прав тварин в Китаї вимагають заборонити щорічне проведення фестивалю страв із собачого м'яса.
REUTERS
Активісти зібрали вже 11 мільйонів підписів під петицією з вимогою заборони, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Фестиваль має відбутися наприкінці червня в місті Юйлинь, на півдні країни.
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Традиція вживання в їжу м'яса собак налічує сотні років у Китаї, Південній Кореї та інших країнах цього регіону.
Однак в останні роки в країні зростає кількість прихильників заборони на поїдання деяких традиційних для Китаю страв.
Часто деякі захисники тварин навіть купують собак, щоб врятувати їх від поїдання.
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