ЗМІ оприлюднили фото підозрюваного в розстрілі нічного клубу у Флориді
18:57, 12 червня 2016Світ
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Масове вбивство людей в гей-клубі Pulse в Орландо ймовірно скоїв 29-річний чоловік на ім'я Омар Матін.
На одному з фото підозрюваний одягнений у футболку з емблемою департаменту поліції Нью-Йорка / twitter.com/JulianRoepcke
Батьки Матіна – вихідці з Афганістану, повідомляє ТСН.uа з посиланням на Washington Post.
У свою чергу, журналіст видання Bild Джуліан Робке оприлюднив фото підозрюваного в скоєнні теракту. На одному з фото він одягнений у футболку з емблемою департаменту поліції Нью-Йорка.
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Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих в результаті стрілянини в нічному гей-клубі в Орландо (США, штат Флорида) досягла 50 осіб, ще 53 людини отримали поранення.
Omar Mateen,29, from Port Saint Lucie, FL, was the shooter in the #Orlando night club.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) June 12, 2016
Possible Islamist background. pic.twitter.com/oaSLBomXQn
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