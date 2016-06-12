ЗМІ оприлюднили фото підозрюваного в розстрілі нічного клубу у Флориді

18:57, 12 червня 2016
Світ
2013 0

Масове вбивство людей в гей-клубі Pulse в Орландо ймовірно скоїв 29-річний чоловік на ім'я Омар Матін.

twitter.com/JulianRoepcke

Батьки Матіна – вихідці з Афганістану, повідомляє ТСН.uа з посиланням на Washington Post.

У свою чергу, журналіст видання Bild Джуліан Робке оприлюднив фото підозрюваного в скоєнні теракту. На одному з фото він одягнений у футболку з емблемою департаменту поліції Нью-Йорка.

Читайте такожСтрілянина в нічному клубі у Флориді: поранено не менше 20 осіб

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих в результаті стрілянини в нічному гей-клубі в Орландо (США, штат Флорида) досягла 50 осіб, ще 53 людини отримали поранення.

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