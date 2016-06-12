"Внутрішній теракт": Кількість жертв атаки на нічний клуб у Флориді сягла 50 осіб

18:04, 12 червня 2016
Світ
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Кількість загиблих в результаті стрілянини в нічному гей-клубі в Орландо (США, штат Флорида) сягла 50 осіб, ще 53 людини отримали поранення.

REUTERS

Про це заявив шеф поліції Орландо Джон Міна, повідомляє ТСН.uа з посиланням на The Daily Beast.

За словами поліцейського чиновника, нападник був озброєний штурмовою гвинтівкою, пістолетом, і тим, що поліція називає "пристрій".

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Стрілок був убитий спецназівцями, один правоохоронець отримав поранення, яке не становить загрози його життю.

Як повідомляє РБК з посиланням на The Washington Post, напад на клуб було кваліфіковано як "внутрішній теракт".

Зараз поліція з'ясовує, чи був нападник як-небудь пов'язаний з радикальними ісламістами. У розслідуванні бере участь і ФБР.

Нагадаємо, раніше було відомо про 20 загиблих.

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