Пов'язана з правлячою партією турецька газета назвала загиблих в гей-клубі Орландо "збоченцями"

Про це повідомляє "Дождь".

«Кількість загиблих збоченців в гей-барі збільшилася до 50!», - свідчить заголовок пов'язаної з правлячою Партією справедливості і розвитку газети.

У ніч на 12 червня 29-річний громадянин США, який проживає у Флориді Омар Матін розстріляв відвідувачів місцевого гей-клубу Pulse. Чоловік був убитий в ході перестрілки з поліцейськими.

Читайте такожТрагедія в Орландо: під розслідування потрапили відразу кілька осіб

Повідомляється, що його батьки - вихідці з Афганістану. У зв'язку з цим співробітники правоохоронних органів перевіряють його на причетність до радикальних ісламістських угруповань.

Спочатку повідомлялося про 20 загиблих, однак пізніше їх кількість збільшилася до 50 осіб, ще понад 50 були поранені і госпіталізовані.

За указом мера Орландо Бадді Дайєра, в місті і в усьому штаті Флорида було оголошено надзвичайний стан.