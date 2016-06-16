Президент США зустрівся з Далай-ламою

Зустріч відбулася у Вашингтоні 15 червня, повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією Білого дому, американський президент і Далай-лама обговорили стан тибетців у КНР. Обама висловив підтримку збереженню релігійних, культурних і мовних традицій Тибету і важливість захисту прав тибетців у Китаї.

Президент США закликав до конструктивного і прямого діалогу між Далай-ламою і його представниками з китайською владою задля зниження напруженості і врегулювання розбіжностей.

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Барак Обама повторив позицію США, що Тибет є частиною Китаю, і Сполучені Штати не підтримують незалежності Тибету.

Далай-лама, своєю чергою, заявив, що він не прагне незалежності Тибету і сподівається, що діалог між його представниками і китайським урядом відновиться.

За повідомленням Reuters, Обама зустрівся з духовним лідером Тибету попри попередження Китаю, що це зашкодить дипломатичним відносинам між двома країнами.

Речник МЗС Китаю заявив, що зустріч буде заохоченням «сепаратистських сил» у Тибеті. Він закликав Вашингтон дотримуватися своїх обіцянок і визнати, що Тибет є частиною Китаю.

Китай стверджує, ніби Далай-лама підриває єдність китайської держави, підбурюючи сепаратизм у Тибеті. Далай-лама, який кілька років тому полишив усі офіційні функції в тибетському уряді у вигнанні й залишається тільки духовним лідером, наголошує, що визнає владу Китаю у Тибеті і домагається лише повних національних, культурних і релігійних прав для тибетців у Китаї.