США активізували розвідку в Грузії

Американська розвідка активізувала зусилля із збору інформації про переміщення грузинських і російських військ в зоні грузино-російського конфлікту, повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерело в американському військовому відомстві.

Джерело не уточнило, які саме сили і засоби задіяні в розвідувальних операціях. Проте, як зазначає телеканал, швидше за все, задіяні супутники, які стежать за ситуацією в Іраку і Афганістані.

За словами джерела, в перші дні конфлікту у США не було власної достовірної інформації про те, що відбувається в регіоні.

"Тепер збирається більше інформації", - сказав співрозмовник, наголосивши, що розвідувальна діяльність триватиме ще певний час.

За даними джерела, нині розвідка доповідає про те, що російські сили зайняли порт Поті, куди кілька днів тому прибув десант морської піхоти.

Крім цього, повідомляє телеканал, за даними США, у місті Гори перебувають близько 200 російських військовослужбовців.