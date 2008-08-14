МЗС Польщі повідомив, що Лавров до Варшави не приїде

Глава МЗС Польщі Радослав Сикорський повідомив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров скасував візит до Варшави, запланований на вересень. Заява Сикорського передала агентство Франс Прес.

Повідомлення надійшло після підписання США і Польщею у четвер увечері угоди про розміщення елементів американської системи протиракетної оборони на польській території.

Росія виступала проти розміщення десяти американських ракет-перехоплювачів у Польщі, стверджуючи, що вони можуть бути направлені проти безпеки Росії.