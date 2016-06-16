У Британії призупинили агітацію перед референдумом щодо виходу країни з ЄС після розстрілу депутата
Прихильники і противники членства Британії у ЄС призупинили кампанію щодо референдуму 23 червня після розстрілу невідомим депутата парламенту Джо Кокс.
Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Bloomberg.
Член Лейбористської партії Джо Кокс, відома як прибічниця збереження Британії у Євросоюзі, була госпіталізована у критичному стані після нападу невідомого в місті Бірсталл в Західному Йоркширі. Згодом Джо Кокс померла у лікарні.
У поліції не відкидають, що напад міг бути пов’язаний з кампанією щодо референдуму.
Читайте такожУ Британії скоєно замах на парламентаря-лейбориста
"Ми призупиняємо всі заходи в рамках кампанії на день. Наші думки з Джо Кокс і її родиною" - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці кампанії за збереження Британії у ЄС.
Прибічники виходу Британії з ЄС також призупинили кампанію.
Прем’єр-міністр Девід Кемерон скасував свою поїздку до Гібралтару, заявивши, що "після жахливого нападу на Джо Кокс було б правильно припинити всі заходи в рамках кампанії".
ЗМІ повідомляють, що за словами очевидців, 52-річний нападник, якого вже затримали, кричав: "Британія — насамперед". Це гасло ультраправої партії з однойменною назвою, відомої своїми антимігрантськими акціями та нападами на мусульман, а також агітацією за вихід з ЄС.
Раніше УНІАН повідомляв, що член парламенту Великобританії Джо Кокс, поранена при замаху, померла.