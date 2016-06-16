У Британії померла поранена під час замаху член парламенту
19:24, 16 червня 2016Світ
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Член парламенту Великобританії Джо Кокс, поранена при замаху, померла.
REUTERS
При нападі вона отримала вогнепальні і ножові поранення, передає Медуза з посиланням на The Guardian.
Смерть зафіксована на місці вбивства.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в Західному Йоркширі скоєно замах на британського парламентаря-лейбориста, 41-річну Джо Кокс. Поліція повідомила про затримання 52-річного чоловіка.
Очевидці зазначають, що спочатку сталася перепалка за участю Кокс і двох чоловіків. Потім один з них дістав пістолет і двічі вистрілив.
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