Бахрейн позбавив громадянства одного з духовних лідерів шиїтів

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ Бахрейна, священнослужитель винен в "експлуатації релігії в політичних цілях для обслуговування іноземних інтересів". Як відзначають коментатори, з великою ймовірністю маються на увазі інтереси шиїтського Ірану.

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Втративши громадянство Бахрейна, Кассім став апатридом, тобто не є громадянином жодної країни.

Кассім позбавлений громадянства відповідно до бахрейнського законом "Про громадянство", в якому серед підстав для позбавлення громадянства значиться "нанесення шкоди безпеці держави".

Як наголошується в заяві міністерства, рішення прийнято на тлі загальної активізації кампанії з "протидії екстремізму" з боку уряду.

"Ми стривожені сьогоднішнім рішенням анулювати громадянство шиїтського священнослужителя Шейха Іси Кассіма", - заявив представник Держдепартаменту США Джон Кірбі. "Нам не відомо про які-небудь докази, на основі яких могло бути прийнято це рішення", - додав він.

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Як передає агентство Ассошіейтед прес, рішення про позбавлення шиїтського лідера громадянства привітали сусідні арабські країни Перської затоки, де більшість населення становлять суніти, але розкритикував шиїтський Іран.

За кілька годин до Держдепартаменту з більш різкою відповіддю звернувся командир одного з елітних підрозділів Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Кассім Сулеймані. "Халіфи [правителі Бахрейну] напевно розуміють, що проявивши агресію щодо Шейха Іси Кассіма, вони перетнули межу, поставивши Бахрейн і весь регіон на грань великої пожежі, і народу не залишиться нічого, окрім як вдатися до збройного опору", - сказав він.