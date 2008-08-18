Два літаки зіткнулися над Англією

Два легких літаки зіткнулися у повітрі над центральною Англією. В результаті п`ятеро людей загинули, передає 5 канал.

Всі загиблі були на борту повітряних суден, жодної інформації про постраждалих на землі немає. Наразі поліція з`ясовує причини аварії, а також намагається встановити особи загиблих. Відомо, що погода не могла стати причиною інциденту, адже небо було чистим. Обидва літаки вилетіли з аеропорта Ковентрі і до нього мали і повернутися.