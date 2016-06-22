У Росії бульдозером знищили 38 тонн української полуниці (фото)

Як повідомляє управління Россільгоспнагляду по Краснодарському краю і Республіці Адигея, першу партію полуниці вагою 19,5 тонни виявили в автомобілі в морському порту Кавказ.

Зазначається, що на упаковці задніх палет були недбало наклеєні маркування про походження "Македонія", а в фітосанітарних документах значилося походження "Іран". При огляді ж іншої упаковки було встановлено, що вантаж має походження з України, а акт карантинного фітосанітарного контролю (нагляду) підроблений. Згідно з товаросупровідними документами, відправником значилася компанія з Смоленська, вантажоодержувачем – компанія з Москви, а пунктом розвантаження значився Сімферополь.

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В цей же день на посту ДПС селища Ілліч Темрюкського району було зупинено автомобіль з 18,5 тонни полуниці. На ящиках було відсутнє маркування, а країною-виробником також значилася Македонія. При цьому знову з'ясувалося, що полуниця має українське походження, а акт карантинного фітосанітарного контролю підроблений. Товар везли з Воронежа в Сімферополь.

"Продукція українського походження є антисанкціонною... На підставі цього полуницю загальним обсягом 38 тонн походженням Україна фахівцями Управління Россільгоспнагляду по Краснодарському краю і Республіці Адигея було вилучено і знищено на полігоні ТПВ м. Темрюка", - сказано в повідомленні.