Експерт: Саакашвілі не мав вибору

Російська Федерація після введення своїх військ позбавила Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ вибору в розвитку ситуації в Південній Осетії.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив керівник грузинського Центру стратегічних досліджень Олександр РОНДЕЛІ.

«А хто йому що може сказати? Якби він нічого не робив, сказали б - злякався, віддав грузинські села без бою, щоб зберегти посаду Президента. У СААКАШВІЛІ не було виходу: він повинен був обрати між жахливим і дуже жахливим», - сказав О.РОНДЕЛІ.

Водночас, він вважає, що після військового конфлікту додатковий козир з`явиться у грузинської опозиції. За словами експерта, люди розуміють, що його організували росіяни.

«Грамотні розуміють, що окупація такої території Грузії не могла відбутися просто так, за один день. Проте росіяни зараз займаються тим, що вселяють грузинам, ніби війну розв`язав Міша (М.СААКАШВІЛІ - УНІАН). Людям намагаються показати, що це була відповідь на дії Міши і американців. Це може мати певні наслідки для Президента», - зазначив О.РОНДЕЛІ.

На його думку, ті, хто розуміє ситуацію, усвідомлюють, що якщо в цьому піти проти М.СААКАШВІЛІ, - значить визнати, що Грузія почала війну.

«Цього Росії тільки й треба. І неважливо, що вони ввели на територію Грузії сотні одиниць бронетехніки», - додав експерт.