Росія тягтиме з виведенням своїх військ з території Грузії

Росія затягуватиме з виведенням своїх військ з території Грузії.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив керівник грузинського Центру стратегічних досліджень Олександр РОНДЕЛІ.

«Упевнений, Росія затягуватиме з виведенням своїх військ з Мегрелії і районів, які оточують Осетію. Вони торгуватимуться із Заходом», - сказав О.РОНДЕЛІ.

На його думку, як мінімум Росія захоче приєднати Абхазію і Південну Осетію і, звичайно, створити всі умови, щоб команда нинішнього Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ пішла з влади.

О.РОНДЕЛІ вважає, що це відбуватиметься шляхом військового і економічного тиску на Грузію.