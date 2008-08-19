Росія тягтиме з виведенням своїх військ з території Грузії
02:52, 19 серпня 2008Світ
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Аргументи Олександра Ронделі
Росія затягуватиме з виведенням своїх військ з території Грузії.
Про це в інтерв`ю УНІАН заявив керівник грузинського Центру стратегічних досліджень Олександр РОНДЕЛІ.
«Упевнений, Росія затягуватиме з виведенням своїх військ з Мегрелії і районів, які оточують Осетію. Вони торгуватимуться із Заходом», - сказав О.РОНДЕЛІ.
На його думку, як мінімум Росія захоче приєднати Абхазію і Південну Осетію і, звичайно, створити всі умови, щоб команда нинішнього Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ пішла з влади.
О.РОНДЕЛІ вважає, що це відбуватиметься шляхом військового і економічного тиску на Грузію.
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