Лідер французьких націоналістів закликала провести референдум про вихід з ЄС
Голова французької ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен привітала рішення Великої Британії вийти з Євросоюзу і закликала провести аналогічний референдум у Франції.
Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter після того, як стали відомі підсумки референдуму у Великобританії щодо виходу країни з ЄС.
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"Перемога свободи! Як я просила багато років – ми повинні провести такий самий референдум у Франції та країнах ЄС", — йдеться в повідомленні.
Victoire de la liberté ! Comme je le demande depuis des années, il faut maintenant le même référendum en France et dans les pays de l UE MLP— Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 24, 2016
Як повідомляв УНІАН, Марін Ле Пен офіційно заявила про рішення взяти участь в президентських виборах в 2017 році.
Нагадаємо, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.