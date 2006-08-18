Польща посилює боротьбу з гастарбайтерами

Польська влада посилює боротьбу з нелегальним працевлаштуванням українців і при цьому має намір спростити процедуру легального працевлаштування в окремих галузях.

Про це пише польська газета "Super Express".

За даними видання, внаслідок цього у Польщі вже відчувається брак будівельників та няньок з України. «Попрощайся з українською нянею, забудь про дешевих будівельниках і навіть про дешеві овочі. Польща почала акцію боротьби з українським чорним ринком праці», - пише газета.

При цьому "Super Express" нагадує, що польське міністерство сільського господарства та Міністерство закордонних справ запевняли, що Польща спростить для українців механізм легального сезонного працевлаштування у АПК, і так дійсно буде: «Міністерство праці РП має відмінити дозволи на працю для сезонних працівників в сільському господарстві і встановлену оплату у 900 злотих за легальне працевлаштування. Але одночасно бореться з чорним ринком. І вже починає відчуватися нестача українських няньок та будівельників».

Зокрема, МЗС Польщі впровадило візи, які важко підроблювати, і посилило перевірки тих громадян України, які звертаються по багаторазові візи. При цьому, українців, які самовільно порушили терміни перебування у Польщі, вносять до спеціального списку і фігурантам цього списку відмовляють у отриманні віз, пише видання.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня на зустрічі з послом України в Республіці Польща Олександром МОЦИКОМ міністр праці та соціальної політики цієї країни Анна КАЛЯТА повідомила про підготовку внутрішнього розпорядження Міністерства праці та соціальної політики РП про сезонне працевлаштування у галузі сільського господарства, яке дасть можливість українським громадянам працювати у цій країні терміном до трьох місяців без укладання трудової угоди.