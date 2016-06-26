На парламентських виборах в Іспанії перемагає правляча партія - екзит-пол

Про це свідчать результати exit polls, опубліковані телеканалом TVE, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Народна партія за попередніми даними отримає приблизно від 117 до 121 місця в новому парламенті, що не дозволить їй самотужки сформувати більшість, для якої потрібно 176 депутатів. У попередньому складі парламенту у Народної партії було 123 крісла.

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Друге місце на виборах зайняла коаліція Unidos Podemos («Разом ми зможемо»), яку сформували ліві партії. Їм вдалося випередити Соціалістичну партію, що втратила положення другої партії в парламенті.

Як зазначає Reuters, у разі створення коаліції Unidos Podemos і Соціалістичної партії їм вдасться сформувати новий уряд.

Четверте місце на виборах зайняла ліберальна партія Ciudadanos, у якої буде 26 депутатів у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, голосування відбулося через півроку після попередніх виборів до парламенту, оскільки обраному 20 грудня 2015 року конгресу депутатів так і не вдалося затвердити прем'єр-міністра країни.