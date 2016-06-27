Олланд і Меркель обговорили наслідки Brexit

Про це повідомляє Reuters з посиланням на помічника Олланд, передає РБК.

За словами співрозмовника, сторони досягли повного взаєморозуміння в питанні про те, як треба вирішувати ситуацію, що створилася в результаті референдуму за Brexit.

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Олланд і Меркель обговорили питання про необхідність швидко діяти на безліч конкретних пріоритетів. «Вони сподівалися на повну ясність, щоб уникнути невизначеності», — зазначив помічник Олланда, не повідомивши ніяких подробиць.

27 червня Меркель проведе переговори з Олландом і прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці в Берліні.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд заявив, що після британського референдуму про вихід з Євросоюзу Париж і Берлін мають взяти на себе відповідальність за збереження єдності ЄС. Олланд зазначив, що рішення про вихід Великобританії з ЄС стало для нього неприємним сюрпризом.