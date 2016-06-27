Клінтон взяла участь у гей-параді в Нью-Йорку

Як передає CNN, Клінтон вийшла зі свого кортежу біля гей-бару Stonewall Inn у районі Грінвіч-Віллідж, якому президент США Барак Обама напередодні присвоїв статус національного історичного пам'ятника (влаштовані в 1969 році відвідувачами закладу заворушення ознаменували початок масового руху за дотримання прав людини щодо ЛГБТ в США).

До неї також приєдналися губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо і мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, а також актриса Синтія Ніксон, відома завдяки своїй ролі в серіалі "Секс і місто".

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Клінтон пройшла за маршрутом параду 4 квартали, вітаючи присутніх і потискуючи їм руки.

Нагадаємо, на праймеріз Демократичної і Республіканської партій США перемогли відповідно Клінтон і мільярдер Дональд Трамп. Передвиборний з'їзд Демократичної партії, як очікується, відбудеться у Філадельфії 25-28 липня. З'їзд республіканців намічений на 18-21 липня 2016 року в Клівленді. За їх підсумками повинні бути визначені офіційні кандидати від партій на виборах президента, які відбудуться 8 листопада.