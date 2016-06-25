Обама оголосив нью-йоркський гей-бар національним пам'ятником

Як повідомляє РБК з посиланням на The Washington Post, глава Білого дому надав статус національного пам'ятника невеликій частині нью-йоркського району Грінвіч-Віллідж, в центрі якої знаходився бар Stonewall Inn.

Це заклад, популярний серед сексуальних меншин, стало відомим у 1969 році у зв'язку з масовими заворушеннями. Тоді представники ЛГБТ-спільноти чинили опір поліції, яка постійно влаштовувала рейди в бар і затримувала його відвідувачів за порушення норм моралі. Через рік після подій у Нью-Йорку в місті відбувся перший в його історії гей-парад.

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«Заворушення стали акцією протесту, а акція протесту переросла в масовий рух, що став частиною Америки», - заявив Обама.

Як повідомляє агентство Reuters, захисники прав ЛГБТ-спільноти позитивно відреагували на рішення президента, відзначивши той факт, що воно було оголошено через тиждень після нападу на гей-бар в Орландо, де від рук релігійного фанатика загинули 49 людей.