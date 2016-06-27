Міністр оборони Грузії підписала указ про скасування обов'язкового призову в армію

Про це повідомляє "РИА Новости".

Вона заявила, що парламенту не вдалося прийняти відповідний закон, однак вона знайшла такий шлях, який дасть їй можливість самій прийняти рішення і видати особистий указ.

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"Я тут же перед вами підписую указ про скасування обов'язкового призову в армію, отже, рішення вступило в силу", - сказала Хідашелі.

Раніше міністр вважала, що рішення про скасування обов'язкового призову в армію вступить в силу в 2017 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Литві зробили постійним загальний військовий призов.