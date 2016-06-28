При катастрофі гелікоптера в Колумбії загинули 17 осіб
00:19, 28 червня 2016Світ
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У Колумбії під час аварії виробленого в Росії гелікоптера Мі-17, що перевозив військовослужбовців, загинули 17 людей.
При катастрофі вертольота в Колумбії загинули 17 осіб / tsn.ua
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Гелікоптер розбився в провінції Кальдас, приблизно в 180 км на північ від Боготи, при перельоті на військову базу Толемайда в провінції Чоко.
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"За першою версією, інцидент може бути пов'язаний з поганою погодою в районі", - цитує Рейтер заяву військового командування.
Як повідомляв УНІАН, 29 квітня вертоліт H225 Super Puma, в якому знаходилися 11 пасажирів і два члени екіпажу, доставляв людей від норвезької нафтової платформи і розбився в Північному морі.
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