Англійська мова може втратити статус офіційної в ЄС - депутат Європарламенту

Про таку можливість заявила голова Комітету з конституційних питань у Європарламенті Данута Хюбнер, передає Reuters.

Відзначається, що англійська є офіційною мовою в трьох країнах-членах ЄС – Великій Британії, Ірландії та на Мальті, однак тільки британці свого часу наполягали на її офіційному статусі. Ірландці при цьому вибрали гаельську мову, а Мальта - мальтійську.

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"Якщо у нас не буде Великої Британії, у нас не буде англійської мови", - заявила Хюбнер.

Разом з тим вона додала, що англійська може залишитися робочою мовою, навіть якщо втратить статус офіційного. При цьому, за словами Хюбнер, для збереження офіційного статусу англійської мови необхідна згода всіх держав-членів ЄС. Також, в якості альтернативи, можна змінити правила, і надати країнам можливість мати більше однієї офіційної мови.

Видання зазначає, що англійська є однією з 24 офіційних мов ЄС, на яку перекладаються всі документи і закони Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Великобританія була членом ЄС протягом 43 років.