Внаслідок вибуху в мечеті біля Багдада загинуло 12 людей, ще 32 поранені

За даними іракських чиновників, віряни зібралися в мечеті переважно сунітського регіону, щоб помолитися після завершення посту під час священного місяця Рамадан, передає радіо "Свобода".

Читайте такожКомандувач військовими США в Багдаді: заяви про звільнення Фаллуджі від ІД перебільшеніВідповідальності за напад не себе ніхто не взяв. Але раніше ісламісти закликали своїх прихильників до активізації атак під час Рамадану. Цей напад став першим в околицях Багдада після оголошення владою про перемогу над бойовиками угруповання "Ісламська держава" в Фаллуджі.

26 червня іракські сили оголосили Фаллуджу повністю звільненою від угруповання "Ісламська держава".