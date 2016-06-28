Внаслідок вибуху в мечеті біля Багдада загинуло 12 людей, ще 32 поранені
08:55, 28 червня 2016Світ
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Щонайменше 12 людей загинули і 32 були поранені, коли смертник у жилеті із вибухівкою підірвався в мечеті в Абу-Грейб, приблизно за 15 миль на захід від столиці Іраку Багдада.
REUTERS
За даними іракських чиновників, віряни зібралися в мечеті переважно сунітського регіону, щоб помолитися після завершення посту під час священного місяця Рамадан, передає радіо "Свобода".
Читайте такожКомандувач військовими США в Багдаді: заяви про звільнення Фаллуджі від ІД перебільшеніВідповідальності за напад не себе ніхто не взяв. Але раніше ісламісти закликали своїх прихильників до активізації атак під час Рамадану. Цей напад став першим в околицях Багдада після оголошення владою про перемогу над бойовиками угруповання "Ісламська держава" в Фаллуджі.
26 червня іракські сили оголосили Фаллуджу повністю звільненою від угруповання "Ісламська держава".
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