Раптова дружба: Путін повідомив Ердогану про плани зняти заборону для росіян на відвідування Туреччини

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав президент РФ Володимир Путін на нараді з членами російського уряду за підсумками переговорів з президентом Туреччини.

Путін заявив, що після листа президента Туреччини «прийнято рішення почати процес нормалізації відносин з турецькими партнерами».

«Торкаючись наших двосторонніх відносин, хотів би почати з питань туризму, хоч і звучить це на тлі активізації терористичних елементів... Втім, адміністративні обмеження у цій сфері ми знімаємо», - сказав Путін.

Він доручив уряду «почати процес нормалізації торговельно-економічних зв'язків з Туреччиною в цілому».

При цьому Путін доручив російському прем'єру Дмитру Медведєву підготувати пропозиції щодо змін до нормативно-правової бази у цьому зв'язку.

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Як повідомляв УНІАН, відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як у листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини.

Росія запровадила стосовно Туреччини економічні санкції.

У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.

29 червня в Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вибачився перед Путіним за збитий російський літак Су-24.

У свою чергу у турецького президента спростували вибачення за збитий російський Су-24, зазначивши, що Ердоган не вибачався, а висловив глибоке співчуття у зв'язку з інцидентом з російським літаком.