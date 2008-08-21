25 серпня Абхазія і Південна Осетія можуть проголосити незалежність

25 серпня може стати вдень проголошення незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Про це пише "Независимая газета". Як заявив НГ абхазький лідер Сергій Багапш, процедура визнання незалежності самопроголошених республік, вже запущена. Інформацію підтвердив і постійний представник Південної Осетії в Москві Дмитро Медоєв. Вчора парламенти обох невизнаних республік затвердили звернення своїх президентів до керівництва Росії. Напередодні, запевнили «НГ» в Цхінвалі і Сухумі, обох лідерів приймав у Бочаровом Ручьє Дмитро Медведєв. Москва, схоже, готова позитивно відреагувати на волевиявлення абхазів і південних осетинів: в середу про намір визнати Абхазію і Південну Осетію заявив спікер Ради Федерації Сергій Міронов. 25 серпня питання про статус Абхазії і Південної Осетії розгляне Держдума Росії

Эхо Москвы