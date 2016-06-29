В уряді Британії призначили голову нового департаменту щодо майбутніх відносин з ЄС

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Головою нового департаменту призначено Олівера Роббінса.

Зокрема, зазначається, що Роббінс буде відповідальним за підтримку уряду у здійсненні аналізу варіантів майбутніх відносин Британії з Європою поза межами Європейського Союзу і рештою світу у роботі більш повноважного секретаріату з європейських та міжнародних справ.

Читайте такожПротест під дощем: як у Лондоні мітингували проти Brexit (фоторепортаж)

Як заявив прем'єр-міністр Девід Кемерон, до роботи нового департаменту будуть залучені найкращі і найталановитіші представники державної служби.

"Наступний прем'єр-міністр та його уряд повинні мати усю інформацію, якої вони потребуватимуть, щоб за її допомогою точно визначити правильний підхід та наслідок для ведення переговорів щодо виходу з ЄС", - наголосив Кемерон.

Голова британського уряду відзначив, що новий департамент у справах ЄС проаналізує усі варіанти та можливості неупередженим чином та визначить втрати та вигоди, щоб у підсумку отримати можливість для прийняття правильного рішення.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Єврокомісія не вестиме переговори з Британією до офіційного повідомлення британської влади про намір покинути Європейський Союз.

23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.

У Лісабонському договорі (основній правовій базі нинішнього Євросоюзу) є стаття 50, яка окреслює умови виходу країни з Євросоюзу. Відповідно до неї, переговори про ці умови мають займати принаймні 2 роки. І можуть бути подовжені за консенсусом сторін.