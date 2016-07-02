В Австралії проходять парламентські вибори
В Австралії відкрилися дільниці для голосування на чергових федеральних виборах, в результаті яких має бути сформовано новий уряд.
Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
Експерти пророкують, що правляча консервативна коаліція швидше за все збереже владу в своїх руках, хоча й може втратити кілька місць у парламенті.
Втім, лідер лейбористів Білл Шортен наполягає на тому, що далеко не все ще вирішено.
Основними темами передвиборної кампанії стали питання економіки, охорони здоров'я, імміграції та одностатевих шлюбів.
За спостереженням кореспондента Бі-бі-сі в Сіднеї Джона Доннісона, підсумки голосування у Британії з питання щодо виходу з Євросоюзу зіграли на руку нинішньому прем'єр-міністру Малькольму Тернбуллу.
Австралійці, ймовірно, не підуть на кардинальну зміну влади перед обличчям можливих економічних проблем, пов'язаних з Brexit.
Тим більше, що останнім часом прем'єри в Австралії надовго в своєму кріслі не затримуються: якщо лейбористам все-таки вдасться перемогти на виборах, Білл Шортен стане вже шостим прем'єр-міністром країни за останні шість років.
Тернбулл обіцяє австралійцям скорочення податків для найманих робітників і дрібного бізнесу, Шортен, у свою чергу, в першу чергу обіцяє легалізувати одностатеві шлюби.
Однак сюрприз можуть піднести менші партії.
"Зелені", які мають поки десять сенаторів і одного депутата нижньої палати парламенту, розраховують виграти більше місць, за рахунок актуальності їх ключових пунктів політичної програми: проблеми боротьби з глобальною зміною клімату та вирішення ситуації з біженцями.
Також аналітики прогнозують повернення у велику політику Полін Хенсон, засновника крайньоправої партії "Одна нація", відомої своєю радикальною антимігрантською риторикою.