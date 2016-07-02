В Австралії проходять парламентські вибори

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Експерти пророкують, що правляча консервативна коаліція швидше за все збереже владу в своїх руках, хоча й може втратити кілька місць у парламенті.

Втім, лідер лейбористів Білл Шортен наполягає на тому, що далеко не все ще вирішено.

Основними темами передвиборної кампанії стали питання економіки, охорони здоров'я, імміграції та одностатевих шлюбів.

За спостереженням кореспондента Бі-бі-сі в Сіднеї Джона Доннісона, підсумки голосування у Британії з питання щодо виходу з Євросоюзу зіграли на руку нинішньому прем'єр-міністру Малькольму Тернбуллу.

Австралійці, ймовірно, не підуть на кардинальну зміну влади перед обличчям можливих економічних проблем, пов'язаних з Brexit.

Тим більше, що останнім часом прем'єри в Австралії надовго в своєму кріслі не затримуються: якщо лейбористам все-таки вдасться перемогти на виборах, Білл Шортен стане вже шостим прем'єр-міністром країни за останні шість років.

Тернбулл обіцяє австралійцям скорочення податків для найманих робітників і дрібного бізнесу, Шортен, у свою чергу, в першу чергу обіцяє легалізувати одностатеві шлюби.

Однак сюрприз можуть піднести менші партії.

"Зелені", які мають поки десять сенаторів і одного депутата нижньої палати парламенту, розраховують виграти більше місць, за рахунок актуальності їх ключових пунктів політичної програми: проблеми боротьби з глобальною зміною клімату та вирішення ситуації з біженцями.

Також аналітики прогнозують повернення у велику політику Полін Хенсон, засновника крайньоправої партії "Одна нація", відомої своєю радикальною антимігрантською риторикою.