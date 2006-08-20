18 млн. китайців потерпають від страшної посухи
10:43, 20 серпня 2006Світ
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Синоптики прогнозують посилення спеки
Більш як 18 млн. людей страждають у Китаї від найсильнішої за останні 50 років посухи, яка була відмічена в 15 провінціях, автономних районах і містах центрального підпорядкування.
Як передає ІТАР-ТАСС , серйозних збитків було завдано 130 млн. га сільгоспугідь.
Центральний уряд ухвалив рішення виділити 100 млн. юанів (12,5 млн. дол.) на боротьбу з посухою, яка спостерігається вже майже два місяці в південно-західних і центральних районах країни. До найбільш потерпілих населених пунктів доставлено цистерни з питною водою, розгорнуто додаткові медичні пункти.
За прогнозами синоптиків, спека в багатьох районах Китаю в найближчий день лише посилюватиметься, опадів не очікується.
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