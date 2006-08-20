18 млн. китайців потерпають від страшної посухи

Більш як 18 млн. людей страждають у Китаї від найсильнішої за останні 50 років посухи, яка була відмічена в 15 провінціях, автономних районах і містах центрального підпорядкування.

Як передає ІТАР-ТАСС , серйозних збитків було завдано 130 млн. га сільгоспугідь.

Центральний уряд ухвалив рішення виділити 100 млн. юанів (12,5 млн. дол.) на боротьбу з посухою, яка спостерігається вже майже два місяці в південно-західних і центральних районах країни. До найбільш потерпілих населених пунктів доставлено цистерни з питною водою, розгорнуто додаткові медичні пункти.

За прогнозами синоптиків, спека в багатьох районах Китаю в найближчий день лише посилюватиметься, опадів не очікується.